Die viel diskutierte Fotoausstellung von Margit Frombach ist ab Donnerstagabend, 7. März, in den Räumen der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan in Kusel zu sehen. Eine Vernissage ist für 17 Uhr geplant. Die Ausstellung zeigt Porträts von Bewohnern des Seniorenheims „Haus im Glantal“. Sie war zu Beginn des Jahres in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten, weil die Kreissparkasse Kusel, in deren Räumen die Fotos zunächst gezeigt wurden, die Bilder aufgrund von Kundenbeschwerden vorzeitig abhängen ließ.