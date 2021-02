Drei Mal seit Jahresbeginn hat ein Unbekannter in Jeckenbach offenbar die Luft aus den Vorderreifen von Autos abgelassen, zuletzt am Montagabend. Dies teilte die zuständige Lauterecker Polizei mit. Betroffen seien zwei Autobesitzer, einer seit Anfang Januar in der Haupt-, der andere seit dem 21. Januar in der Mühlstraße. Beim letzten Versuch am Montag gegen 19.30 Uhr sei der mutmaßliche Täter – dunkel gekleidet und mit einer Kapuze auf dem Kopf – in der Hauptstraße überrascht worden und davongelaufen.

Die Beamten hoffen, dass es Zeugen gibt, die etwas zu der flüchtigen Person sagen können. Die Polizeiinspektion Lauterecken ist unter Telefon 06382 9110 erreichbar.