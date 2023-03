Vor einem Jahr hat sich die Feuerwehr in Oberstaufenbach mit der Löscheinheit in Niederstaufenbach zusammengeschlossen. In der Nachbargemeinde finden auch schwerpunktmäßig die Übungen statt. Das Feuerwehrgerätehaus im Ort werde nur noch genutzt, um das Fahrzeug unterzustellen, der Schulungsraum verwaise. Aus diesem Grund haben 20 Jugendliche und junge Erwachsene bei der Gemeinde einen Antrag gestellt, den Schulungsraum als Treffpunkt nutzen zu dürfen. Der Gemeinderat hat während seiner Sitzung am Mittwoch die Zustimmung zurückgestellt. Wie Ortsbürgermeister Thomas Andes auf Anfrage mitteilte, steht der Rat dem Wunsch der jungen Leute positiv gegenüber, möchte vor einer Zustimmung jedoch mehr Fakten über die Nutzung des Schulungsraum in Erfahrung bringen. Zudem sollen die jungen Leute schildern, welche Aktivitäten sie planen.