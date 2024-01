Honig ist ein beliebtes Nahrungsmittel. Um das flüssige Gold herzustellen, ist einige Arbeit und einiges Wissen notwendig. Letzteres wird der Bienenzuchtverein Kohlbachtal in seiner Neuimkerschulung vermitteln. Auftaktveranstaltung ist am Sonntag, 25. Februar, ab 10 Uhr im Bienenhaus Altenkirchen – insgesamt besteht die Ausbildung aus acht Modulen. Die Jungimker erwartet unter anderem Infos darüber, wie ein Bienenstand gebaut wird, welche Kleidung und welches Werkzeug für die Imkerei notwendig sind und vieles mehr. Bienenvölker und Ableger können über Imker des Vereins erworben werden. Anmeldungen sind per E-Mail an info@bienenzuchtverein-kohlbachtal.de möglich.