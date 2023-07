Jedes Jahr wechselt der Vorstand des Rotary-Clubs Kusel. Neuer Präsident ist der Gastronom Oliver Allmang. Er will im kommenden Jahr die Kinderförderung zum Schwerpunkt machen.

„Wir wollen die Kinder in den Mittelpunkt rücken“, sagt Oliver Allmang. Der 53-Jährige ist seit Anfang Juli Präsident des Kuseler Rotary-Clubs. Sein Amtsvorgänger Felix Rübel schied turnusgemäß aus dem Amt aus. Laut Rübel sei 2022 ein erfolgreiches Spendenjahr gewesen. Insgesamt 40.000 Euro sind übergeben worden, darunter 20.000 Euro an die Ukrainehilfe.

An diese Erfolge will Allmang anknüpfen. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarclubs in Frankreich soll intensiviert werden. „Wir pflegen gute Beziehungen beispielsweise zu den Rotarys in Sarre-Union“, sagt Allmang. Für die Kinder in der Region möchte er ein Kunst-Mobil ermöglichen – ein Programm zum Basteln und Malen.

Auch der Zusammenhalt zwischen Einheimischen und Asylbewerbern ist Oliver Allmang wichtig. Die Stimmung gegenüber Neuankömmlingen habe sich seit 2015 verschlechtert. „Vielleicht gelingt es uns ja, gemeinsame Projekte zu finden, die uns wieder zusammenbringen?“

Viele Jahre für Rotary gekocht

Der fünffache Vater ist gelernter Koch und kam darüber zu Rotary. „Ich habe viele Jahre für Rotary gekocht, bevor ich die Entscheidung traf, Mitglied zu werden“, sagt er. 2016 wurde er aufgenommen. Allmang schätzt die guten Kontakte und informativen Vorträge, die unter den Mitgliedern gehalten werden. Laut Allmang hat der Club Kusel derzeit 57 Mitglieder, unterstützt von einer „Handvoll Ehrenamtlichen“.

Neben seiner Arbeit als Präsident und der Essensversorgung lokaler Schulen betreibt er das Restaurant „Zum Alter Keiler“ in Horschbach. Zusätzlich führt er einen Cateringservice. „Es ist viel zu tun, aber ich habe einen guten Vorstand, der mich unterstützt. Ohne den wäre ich nicht in der Lage, dieses Amt auszuüben.“

Info

Den Dachverband Rotary International gibt es seit 1905. Der Club in Kusel existiert seit 1971. Informationen zum Club findet man auf der Internetseite unter kusel.rotary.de