Die RHEINPFALZ-Ferienaktionen sind nach pandemiebedingter Pause wieder zurück. Los geht’s am Mittwoch, 27. Juli, mit einer Radtour von Glan-Münchweiler über den Glan-Blies-Weg bis zum Mohrmühlweiher und wieder zurück. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof Glan-Münchweiler. Geleitet wird die rund 30 Kilometer lange Tour von RHEINPFALZ-Mitarbeiter Herbert Göddel. Der Glan-Blies-Weg ist leicht zu fahren und für alle Fahrradtypen geeignet. Es wird empfohlen, einen Fahrradhelm zu tragen. Getränke und Snacks zur Stärkung für unterwegs sollten mitgenommen werden. Die Rückkehr ist für etwa 14 Uhr vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de oder unter Telefon 06381 921226.