Lauterecken. Das Restaurant Toskana ist nach einem Jahr Dornröschenschlaf wieder erwacht – unter neuer Führung. Derzeit laufe der Probebetrieb, betonen die neuen Inhaber Muhlis Dolarsir und Silo Karaca. Im Juli soll die offizielle Eröffnung sein.

Die beiden Inhaber führen seit mehreren Jahren Gaststätten in Saarlouis und Kusel. Auf das „Toskana“ seien sie zufällig aufmerksam geworden. Ursprünglich hätten sie ein Gebäude im Raum Lauterecken-Meisenheim gesucht, um eine Disko zu eröffnen. Vom „Toskana waren wir gleich begeistert“, sagt Karaca, da es für ein Restaurant optimal sei: Es gebe einen großen Raum für Feiern mit bis zu 150 Gästen, Parkmöglichkeiten, die Draisinenstrecke und der Wohnmobilstellplatz seien in der Nähe.

Fünf Mitarbeiter

Ihre fünf Mitarbeiter, darunter Koch Pascal Mann, haben bereits in verschiedenen Restaurants in der Region gearbeitet. Die Speisekarte sei reichhaltig und biete für Freunde deutscher und italienischer Küche eine große Auswahl an Fleisch-, Nudel- und vegetarischen Gerichten. Zudem werden Pizzen angeboten. Im Außenbereich sollen Sommerfeste und Beachpartys veranstaltet werden, kündigen die Inhaber an.

Das Projekt Diskothek soll ebenfalls noch verwirklicht werden. Zudem planen Dolarsir und Karaca die Eröffnung einer Shishabar.

Öffnungszeiten

Montag bis Samstag, 17 bis 22 Uhr; Sonntag, 11 bis 22 Uhr; Dienstag Ruhetag.