Aus sieben mach (maximal) zwei. In wohl keiner anderen Liga ist das Feld an der Spitze so eng beisammen wie in der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd. Sieben Teams können sich zur Winterpause noch Hoffnungen auf die Plätze eins und zwei machen. Auch im Tabellenkeller geht es kuschelig zu.

Platz eins berechtigt am Saisonende zur direkten Weiterfahrt in Richtung A-Klasse, der Zweite muss den Umweg über die Relegation gegen den Vizemeister der Nordstaffel nehmen. So weit, so klar. In