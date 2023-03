Der Mundart-Kabarettist Ramon Chormann kommt am Freitag, 5. Mai, ab 20 Uhr mit seinem neuen Programm „Lauter Experte!“ in die Königslandhalle Hinzweiler.

Chormann hat bereits zehn Programme auf die Bühne gebracht, in denen er sich stets furchtbar „uffreescht“ und fein gezeichnete Alltagsgeschichten treffsicher auf den Punkt bringt. Dabei mischt er Kabarett, Satire und Comedy, dazu erklingen Lieder am Klavier in einer Singstimme, die an Udo Jürgens erinnert. In seinem neuen Programm widmet er sich in Pfälzer Mundart laut eigener Beschreibung „ausführlich dem Expertentum, egal ob Gesundheits-, Finanz-, Wirtschafts-, Kunst-, Wissenschafts-, Sicherheits-, Kommunikations-, Brandschutz- oder Energie-, Dummbabbel- oder Spirituosen-Experten“, was den Titel „Lauter Experte!“ erklärt. Chormann betreibt in Kirchheimbolanden sein eigenes Theater.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Familie Kondratiuk, Hauptstraße 61, in Hinzweiler (Telefon 06304 7987, E-Mail: karlheinzkondratiuk@myquix.de).