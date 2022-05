Punkig wird der musikalische Mai im Kuseler Kinett. Das Schalander-Team hat wieder ein gut gefülltes Monatsprogramm organisiert. Mit Szene-Stars aus aller Welt – aber besonders vielen aus Italien.

Los geht es im Kinett im Mai mit Psychedelic-Fun zum Aufwärmen. Big Mountain County aus Italien ist eine vierköpfige Formation, die sich nicht ganz unpassend als „wild and dirty“, wild und dreckig, bezeichnet. Hier kommen Psych-Rock-Liebhaber auf ihre Kosten. Gegründet 2012 im schönen Rom hat sich die Band in nur wenigen Jahren einen Namen gemacht und einen ordentlichen Ruf auf internationalen Tourneen und Festivals erspielt.

Am Mittwoch, 4. Mai, geht es nun unter der Schalander-Flagge ins Kinett, wo die Band ab 20 Uhr – bitte nicht zu sehr auf Pünktlichkeit setzten – eine „solide Performance“ und völlig „verschwitzten Psychsex-Rock“ auffahren möchte. Mit dabei: Songs aus dem brandneuen Album ,,Somewhere Else“.

Zu paukenschlagenden Pop-Punk von der US-amerikanischen Ostküste geht es danach am Freitag, 6. Mai. Und zwar mit wahren Legenden der Szene: The Queers, rund um Frontmann Joe Queer, haben sich 1982 aus der Frage heraus gegründet, warum man eigentlich nicht die räudige Rebellen-Mucke der Ramones und Black Flag mögen und gleichzeitig den seichten Surfer-Sound der Beach Boys lieben darf?

Und weil ihnen keine angemessene Antwort einfiel, mischten sie einfach einen Cocktail aus beidem: „Hochgradig rotziger, aber dennoch stets überaus melodischer Punk-Rock in Tradition der Ramones und sonnige Surf-Pop-Harmonien.“ Fertig war das Markenzeichen der Band, die 2022 also ein rundes Jubiläum feiern kann. Eine kleine feine Geburtstagsparty gibt es nun im Kuseler Kinett, „um uns allen einen vergnüglichen Pogo-Abend zu bereiten!“ Geburtstags-Tröten nicht vergessen. Die Vorband kommt übrigens aus der Schweiz und heißt ähnlich Geschlechterrollen hinterfragend The Fags.

Auch bei der nächsten Band im Kalender sind „Tanzschuhe angebracht“, wirbt das Schalander. Denn Los Fastidios sind „in da house“: am Donnerstag, 12. Mai. Das Ska-Punk-Quintett stammt aus Verona – der Stadt der shakespearehaften Liebesdramen. 1991 setzte Sänger Enrico De Angelis den Grundstein für die Band, die bis heute die italienische Ska- und Streetpunk-Szene beeinflusst – ganz besonders in der antifaschistischen Sphäre. Ihr Sound ist angekündigt als stark, melodisch, mit dicken Akzenten aus dem britischen Oi-Punk-Universum der 1980er-Jahre. Gesungen wird dabei meist auf Italienisch.

Nach einer Woche Verschnaufpause geht es weiter am Freitag, 20. Mai, mit einer regelrechten Punk-Fusion: Die legendäre Deutsch-Punk-Band Toxoplasma gehört in den heimischen Szene-Kreisen zu den bedeutendsten Punkbands aus den 80ern. „Klingen wie“ zu sagen, fällt bei ihnen schwer, aber wenn man ihren Sound als roh und ihrer Texte als kompromisslos bezeichnet, liegt man nicht ganz falsch. Ihr Bandname leitet sich nicht umsonst ab von der Infektionskrankheit Toxoplasmose – eine Diagnose, die Frontsänger Wally Walldorf Ende der 1970er selbst erhalten hatte. Ansteckend sind die Riffs der Neuwied-Punks definitiv. Die Devise „Leben verboten“ haben sie sich gleich mal auf die neue Platte gehauen. Und für das Vorprogramm wird ebenso deftig aufgetischt: Mit von der Partie sind die Hagener Jungs von Manege Frei und die feuchtfröhlichen Oldschool-Punkis von Brutaler Kater aus Karlsruhe.

Und weil das monatliche Set mit einer Horde Italiener angefangen hat, wird es auch „italienisch“ beendet – beziehungsweise italienisch-kanadisch. Andrea Ramolo aus Toronto und Sara Romano aus Sizilien ergeben ein hörenswertes Singer-Songwriter-Duett, das die Traditionen des amerikanischen Folks mit viel Hingabe auf die heutigen Bühnen bringt. Dafür gab es schon einige Preis-Nominierungen und einige Tourneen.

Die dritte Tournee führt sie nach Europa und direkt ins Kinett, wo Ramolo ihr siebtes Studio-Album „Quarantine Dream“ zum Besten geben wird. Worum es geht, dürfte klar sein. Wie es klingt, muss selbst gehört werden: am Sonntag, 29. Mai, ab 20 Uhr. Danach heißt es warten, auf einen musikalisch spannenden Juni in Schalander-Art.