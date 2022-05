Ein betrunkener 36-Jähriger ist am späten Samstagnachmittag in Rutsweiler an der Lauter (Kreis Kusel) mit seinem Auto in eine Hauswand gefahren und danach zu Fuß geflüchtet. Laut Polizeibericht trafen die Beamten den Fahrer im Ortsbereich an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass im Unfallwagen noch ein Mädchen saß, das durch den Aufprall leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag.