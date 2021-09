Unter dem Titel „Music makes the World go round“ veranstaltet der Kreischorverband Nordwestpfalz am Sonntag, Tag der Deutschen Einheit, ein Picknickkonzert auf der Oberburg von Burg Lichtenberg.

Das Konzert gehört zum Programm der im Kreis laufenden Interkulturellen Woche. Die Musik liefert die international aufgestellte Band „Nicht von schlechten Eltern“: Gitarrist Mouloud Mammeri kommt aus Algerien, Percussionist Tayfun Ates aus Bulgarien und Matthias Stoffel, Keyboard, sowie Bernhard und Roland Vanecek an Posaune und Tuba aus der Pfalz.

Die Veranstaltung ist der Abschluss eines Chorprojektes des Kreischorverbandes Nordwestpfalz, das von Freitag bis Sonntag auf Burg Lichtenberg stattfindet. Der Eintritt ist frei, Picknickdecken und Verpflegung können mitgebracht werden. Alternativ kann ein Picknickkorb, auch in vegetarischer Variante, bestellt werden (15 Euro).

Bei starkem Regen weichen die Veranstalter in die Zehntscheune aus. Es gilt die 3G-Regel, Besucher müssen sich bis Freitag, 1. Oktober anmelden.

Info

www.kcv-nordwestpfalz.de