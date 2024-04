Die Pläne für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage in Langenbach schreiten voran. Nachdem der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss bereits gefasst hatte, rechnet Ortsbürgermeister Wolfgang Schneider damit, dass die Anlage auf neun Hektar Anfang 2026 in Betrieb gehen kann. Mit im Boot seien auch Konken und Herschweiler-Pettersheim. Ein Solar-Entwickler aus Karlsruhe plant das Photovoltaik-Feld in der Nähe des alten Windparks Konken an der L350.