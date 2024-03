70 Laufenthusiasten waren am vergangenen Wochenende bis zu 150 Kilometer im Landkreis unterwegs. Sie beteiligten sich am neunten Pfälzer Bergland-Trail. Für Georg Hilden war es ein ganz besonderes Lauferlebnis. Denn er feierte ein besonderes Jubiläum.

Der Schwabe absolvierte am Samstag seinen 600. Marathon. Die schnellsten Läufer beim Bergland-Trail waren Rico Nehls aus dem thüringischen Gleichamberg und Iris Groß aus dem baden-württembergischen Öhringen. Für die meisten Teilnehmer waren jedoch nicht Bestzeiten, sondern das Ankommen das Ziel und die Freude am Laufen in der schönen Natur. Wie etwa Michael Liersch aus Münster. „Ich nehme seit dem Jahre 2017 regelmäßig an dem Pfälzer Bergland-Trail teil. Die Laufzeiten sind mir nicht so wichtig. Mir gefällt die Landschaft hier und die familiäre Atmosphäre“, sagt er.

Im Läuferfeld waren weit gereiste Teilnehmer, aber kein einziger Laufsportler aus dem Kreis Kusel, der die komplette Strecke durchlief. Mit von der Partie waren Sari Kuusela aus Finnland, Anne Engelhardt aus Portugal und Carmen Hildenbrand aus der Schweiz. Für Rainer Wachsmann aus Münster war es die erste Teilnahme: „Ich bin am Donnerstag vier Stunden mit dem Auto angereist“, sagt er. Mit dem Laufen habe er im 1990 begonnen. Beruflich sei er damals für das Rote Kreuz tätig gewesen und habe bei einem Marathon die Läufer betreut. So sei er auf den Geschmack gekommen. Schon in den ersten Jahren habe er am New York Marathon teilnehmen können. Die Startplätze seien damals verlost worden und er habe Glück gehabt. Mittlerweile sei seine Frau Katrin auch dabei und sogar schneller als er. Er absolvierte am Freitag seinen 498. und am Samstag seinen 499. Marathon. „Mein Jubiläumslauf steht im Mai auf Helgoland an“, sagt er.

„Eine schöne Strecke“

Georg Hilden (Weil der Stadt) kann da noch einiges mehr vorweisen. Er trug die Startnummer 600, und das aus einem bestimmten Grund. Die Samstagsetappe war zugleich sein 600. Marathon. Den Pfälzer Bergland-Trail habe er dafür ausgesucht, da es sich „um eine schöne Strecke durch eine schöne Landschaft handelt“. Hilden läuft seit 21 Jahren, also im Schnitt fast 30 Marathonläufe im Jahr. „Da gibt es aber Läufer, die können noch viel mehr vorweisen“, sagt er bescheiden. Die Läufer schickte wie immer Bürgermeister Stefan Spitzer, diesmal per Startklappe auf die Laufstrecke. Die erste Etappe führte von der Burg Lichtenberg über den Veldenz-Wanderweg zum Ziel Wolfstein. Am Samstag ging es dann über eine Rundstrecke von Wolfstein aus über den Potzberg zurück nach Wolfstein. Am Sonntag wartete auf das Teilnehmerfeld eine 15 Kilometer lange Rundstrecke mit Start und Ziel Langscheidhütte Essweiler.

In der Jugendherberge

Den Läufern war es freigestellt, die letzte Strecke bis zu drei Mal zu laufen. Die meisten von ihnen entschieden sich zum Abschluss des Bergland-Trails dafür, zwei Mal zu laufen. Einen Tag vorher hatte Jubiläumsläufer Hilden in der Wolfsteiner Jugendherberge, wo die meisten Bergland-Trail-Teilnehmer schon seit Jahren übernachten, viel Applaus für seinen 600. Marathon erhalten, was wieder einmal die familiäre Atmosphäre der Veranstaltung unterstrich. Die schnellsten Dauerläufer erhielten bei der Siegerehrung in der Langscheidhütte Preise, die mit der Region verknüpft sind, wie etwa Übernachtungen in Hotels, eine Draisinenfahrt. Rundflüge von den beiden Flugsportvereinen des Kreises. „Der Pfälzer Bergland-Trail“ trägt zur Tourismusförderung bei, und die gestifteten Preise tragen dazu bei, dass die Läufer vielleicht wieder ein paar schöne Tage im Kreis Kusel verbringen“, sagte Organisator Günther Bergs.