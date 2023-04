Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TV Brücken hat zum 33. Mal den Ohmbachseelauf ausgerichtet. Dabei gab es zwei Doppelerfolge: Alexander Köhler (TV Lemberg) siegte vor seinem Vereinskameraden Jens Becker. Anna Kirsch setzte sich im Endspurt vor Josefa Mattheis (beide TSG Eisenberg) durch. 324 Läufer waren am Start.

Gute Stimmung herrschte am Freitagabend in der Dellstraße, wo sich eine große Zahl an Lauffreunden versammelte, um sich für den Ohmbachseelauf warmzulaufen. An den Läufen nahmen