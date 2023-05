23 Bands in drei Tagen spielen beim diesjährigen Metalfestival Iron Fest ab Donnerstag, 1. Juni, am Ohmbachsee. Noch gibt es einige Karten.

Am Donnerstag spielen ab 18 Uhr bis 22 Uhr die Bands Savage Blood, Kryptos, Stop, Stop und Crystal Viper. Am Freitag treten von 14 Uhr bis Mitternacht auf: Lutharo, Cobra Spell, Indian Nightmare, Stormzone (Ersatz aus Nordirland für Resistance), Rezet, Stallion, Ambush, Artillery und Angel Dust. Am Samstag gibt es von 13 bis 24 Uhr Musik von Ravager, Liquid Steel, Herzel, Vulvarine, Riot City, Dust Bolt (Ersatz für Space Chaser), Seven Sisters, Macbeth, Atlantean Kodex und Tygers of Pan Tang.

Die Stimmung beim Iron FEst 2022 war prächtig. Foto: Marco Wille

Für Samstag sind bereits 86 Prozent der Karten verkauft, für Freitag 81 und für Donnerstag 79 Prozent, so die Veranstalter. Karten gibt es bequem online über https://ironfest.de. Auf der Webseite stehen auch die Infos zum neuen Bühnenlayout in Gries sowie zu Park- und Zeltmöglichkeiten.