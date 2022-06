Schönenberg-Kübelberg ist seit Dienstag um einen Versorger im Vollsortiment reicher. Jérôme Ipavec hat unter dem Dachunternehmen Edeka Südwest, seine erste eigene Filiale in der Rathausstrasse 13 eröffnet.

Nach 15 Jahren als Angestellter bei Edeka Südwest macht sich Jérôme Ipavec mit der Existenzgründung erstmals hauptverantwortlich für einen Einkaufsmarkt. „Es mag sich merkwürdig anhören“, erzählt, während er jeden Kunden am Eingang begrüßt oder verabschiedet, „aber ich bin heute viel nervöser als vor der Geburt eines meiner drei Kinder.“ Der 32-jährige, dessen Ehefrau Raffaela kurz vor der Erwartung des vierten gemeinsamen Kindes steht, geht nach eigenem Bekunden mit dem zentrumsnahen Markt ein persönliches Wagnis ein. „Der Markt mit seinen 37 Mitarbeitern ist sozusagen Kind Nummer fünf“, zeigt Ipavec den Stellenwert auf, den er seiner ersten eigenen Filiale entgegenbringt.

„Ich hab meine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann im Unternehmen gemacht und war die letzten acht Jahre durchweg überall Marktleiter.“ Mit Stationen in Saarbrücken, Jockgrim in der Südpfalz oder in den vergangenen drei Jahren in Rehlingen bei Saarlouis.

Regionaler Fokus

16 Monate Bauzeit war dann doch etwas länger als geplant, was laut Eigentümer größtenteils der Materiallieferung auf dem Bausektor geschuldet war. Insgesamt 18.000 Artikel werden Ipavec und sein Team den Kunden anbieten. „Herzlich, regional und frisch“, so lautet der Slogan des Marktes und spiegelt damit genau das Credo des Existenzgründers wieder. „Wir achten auf ein attraktives Sortiment, eine bestmögliche Frische und setzen den Fokus dabei auf Regionalität“, erklärt er dazu. „Zu den Erzeugnissen aus der Region gehören unter anderem Wurstwaren und Konserven von Peter Braun aus Konken, Bioland-Eier der Familie Ai aus Brücken, Kaffee der Reismühle aus Krottelbach, Hermann-Gewürze aus Bexbach sowie Kartoffeln vom Kartoffelhof aus Lambsborn.“ Auch beim Wein-Angebot und den Säften kommt viel Region ins Glas. Bio-Produkte, internationale Spezialitäten, gluten- und laktosefreie sowie veganen Produkten runden das Sortiment ab. und laktosefreien sowie veganen Produkten runden alles ab.

Der Neu-Selbstständige verspricht, jeden Tag im Markt zu sein. „Das ist mir sehr wichtig, den Kunden gegenüber und nicht zuletzt um meinen Mitarbeitern gegenüber zu zeigen, was eine familiäre Zusammenarbeit bedeutet.“ Die Namen der neuen Kunden möchte er sich möglichst schnell einprägen und erklärt auch seinen: In Frankreich aufgewachsen, bekam er den passenden Vornamen. Von den jugoslawischen Wurzeln zeugt der Nachname.