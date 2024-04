Was kann eine Ortsgemeinde tun, damit ältere Menschen möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können und gleichzeitig junge Menschen genügend Wohnraum finden, um hier im Ort zu bleiben? Wie können beispielsweise bestehende, ortstypische Gebäude umgebaut werden, damit sie dieser Forderung entsprechen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Ortsgemeinde Quirnbach bereits seit Jahren, teilt Ortsbürgermeisterin Steffi Körbel mit.

Nach der erfolgreichen Bewerbung als Modellkommune im Landesprogramm „Wohnpunkt RLP“ wird die Ortsgemeinde jetzt vom Land bei der Schaffung von barrierefreiem, bedarfsgerechtem und bezahlbarem Wohnraum in Kombination mit Möglichkeiten der Teilhabe und dem Aufbau von Unterstützungsangeboten gefördert. Da mit „Quirnbach inTakt“ Letzteres schon umgesetzt wurde, konzentrieren sich die Bemühungen in dem Dorf auf die bedarfsgerechte Wohnraumschaffung, wie beispielsweise Mehrgenerationenwohnen, barrierefreies Wohnen, Wohn-Pflege-Gemeinschaften, Dorfmitte-Projekte mit Tagespflege oder Betreuung.

Dazu erhält die Gemeinde fachliche Begleitung durch die Landesberatungsstelle Neues Wohnen des Sozialministeriums und zusätzlich einem externen Beraterbüro. Wie und welche konkreten Projekte in Quirnbach umsetzbar sind, werde gemeinsam im weiteren Beratungsprozess entschieden. Der Startschuss fällt in einer Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 11. April, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Quirnbach. Dazu sind alle Interessierten eingeladen.