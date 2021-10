Der Ortsgemeinderat Horschbach hat den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2021 beschlossen. Ob die größte Investition tatsächlich realisiert wird, ist allerdings noch offen.

Horschbach stehen momentan keine Baugrundstücke mehr zur Verfügung, die zum Verkauf angeboten werden könnten. Dies teilte Ortsbürgermeister Michael Herrmann auf Anfrage mit. In dem Dorf wohnten aber viele junge Menschen. Um zu gewährleisten, dass sie nicht abwandern, sei es notwendig, ihnen auch Bauland zu Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund strebten die Ratsmitglieder eine Erweiterung der beiden Neubaugebiete an und haben dafür 230.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Doch nicht nur der Rat entscheidet darüber, sondern auch übergeordnete Behörden. Horschbach stehe noch vor den Gesprächen mit diesen Behörden. Erst wenn diese grünes Licht geben, könnten neue Baugrundstücke ausgewiesen werden. In den Doppelhaushalt hat der Rat weitere Investitionen eingestellt, zum Beispiel jeweils 30.000 Euro für die Breitbandversorgung und die Erweiterung des Kindergartens Hinzweiler sowie 5000 Euro für die Reparatur der Wasserleitung auf dem Friedhof.

Die Ratsmitglieder kamen überein, erstmals nach zehn Jahren die Grundsteuer zu erhöhen. Das Gremium sei von der Kreisverwaltung dazu aufgefordert worden. Dies sei umgesetzt worden, um zu gewährleisten, dass Horschbach für seine anstehenden Projekte Zuschüsse erhalten kann, sagte Herrmann. Der Hebesatz der Grundsteuer A steigt daher von 290 auf 300 Prozent und der Hebesatz der Grundsteuer B von 340 auf 365 Prozent.