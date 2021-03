Zum 31. März gibt es eine Änderung, was die Straßensperrung im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße K37 zwischen Buborn, Hausweiler und der B270 angeht. Der Landesbetrieb Mobilität hat am Montag mitgeteilt, dass die Sperrung zwischen Hausweiler und der B270 entfällt, weil die Straßenausbauarbeiten in diesem Bereich beendet sind. Bestehen bleibt weiterhin die Vollsperrung zwischen Buborn und Hausweiler, da die Brücke auf halber Strecke erneuert wird. In beiden Orten wird weiterhin eine provisorische Bushaltestelle bereitgestellt. Die Arbeiten zum Neubau der Brücke und die Straßenbauarbeiten sind insgesamt mit rund 800.000 Euro veranschlagt.