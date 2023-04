Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sein Glaube hätte Kiyanoosh Daryoush in seiner Heimat Iran beinahe die Freiheit oder gar das Leben gekostet. 2019 ließ er alles zurück und flüchtete nach Deutschland. In Kusel fing er bei null an. Seither baut sich der 36-Jährige hier ein neues Leben auf.

„Du kannst keinen Plan dafür machen, deine Heimat, deine Familie und deine Freunde zu verlassen“, sagt Kiyanoosh Daryoush rückblickend. Damals hätten sich die Ereignisse