Rund 910 Kilometer umfasst das Netz mittlerweile – und Gerhard Bell ist wohl mit jedem Meter Straße im Wirkungskreis der Kuseler Behörde per Du. Ab sofort aber darf ihm egal sein, was sich an und auf den Straßen im Landkreis Kusel, im Raum Landstuhl, ja sogar in der Südwestpfalz tut. Der langjährige Leiter der Master-Straßenmeisterei Kusel hat seinen Hut genommen.

Auf dem Weg runter von Baumholder habe Bell ja das Wetter schon vorab gekannt und praktisch morgens mitgebracht. Mithin verwundere kaum, dass die Kuseler in Sachen Winterdienst besonders