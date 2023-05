Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der überwiegende „Rest“ der Kultureinrichtungen geht so langsam in die Sommerpause. Doch für den Kuseler Musikclub Schalander gibt es so etwas wie Pause nicht. Hier wird auch im August fröhlich gejammt, gerockt und gepunkt – live und in Farbe!

Am Dienstag, 2. August, geht es los im Kinett mit der Band Eyehategod aus Amerika. Der Name verrät doch schon, worum es geht – oder? Um gottlosen Metal der Marke „Sludge“,