„Bewegung hält fit – in jedem Alter“ – unter dieser Überschrift bieten der Landkreis und der Kreisseniorenrat gemeinsam mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland eine Reihe von Veranstaltungen an. Die Kurse sind Teil der Gesundheitsinitiative „Bewegung im Freien“. Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 22. Oktober, ab 10.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Wasserspielplatz am Ohmbachsee. Die Einheit aus Walken und Bewegungsübungen dauert rund eine Stunde und wird von einer Übungsleiterin des TV Brücken fachlich angeleitet. Weitere Termine sind am Dienstag, 27. Oktober, am Bahndamm bei der AOK in Kusel, am Donnerstag, 29. Oktober, am Lauterecker Schloss, am Dienstag, 3. November, in Rehweiler am Bahnhof, am Donnerstag, 5. November, in Altenglan am Bistro „Gleis 3“ sowie am Dienstag, 10. November, an der Wasserburg in Reipoltskirchen. Los geht es jeweils um 10 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.