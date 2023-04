In Unterjeckenbach können Veranstaltungen entweder im Gemeindehaus oder in der Maschinenhalle abgehalten werden. Doch es gebe nur wenige in dem kleinen Dorf mit relativ hohem Altersdurchschnitt, sagt Ortsbürgermeister Timo Theis. Weil die Gemeindehäuser in umliegenden Gemeinden auch küchentechnisch besser aufgestellt seien, würden beispielsweise Hochzeiten eher dort gefeiert.

Dennoch musste sich der Ortsgemeinderat der Benutzungsordnungen und Nutzungsentgelte annehmen. Letztere wurde letztmals 2018 erhöht. Doch auch wer heute feiern will, wird nicht viel tiefer in die Tasche greifen müssen, die Gebühren wurden nur ganz leicht angehoben. Die Stromkosten werden auch weiterhin nach Verbrauch mit dem aktuellen Kilowattstundenpreis abgerechnet. Das sei zwar etwas mehr Arbeit als mit einem Fixpreis, jedoch fairer für alle Beteiligten.

Bis dato lag für das Gemeindehaus keine Benutzungsordnung vor, nun hat sich der Rat für eine Standardordnung ausgesprochen. Für die Benutzungsordnung der Maschinenhalle müssen noch kleine Anpassungen vorgenommen werden.