Unbekannte haben in der Nacht von 16. auf 17. Juni in Nanzdietschweiler Autos aufgebrochen und Gegenstände aus Fahrzeugen gestohlen. Die Taten ereigneten sich in der Schulstraße und der Niedermohrer Straße. Wie ein Sprecher der Kuseler Polizei auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, sei das Auto einer Frau aufgebrochen worden, ohne dass die Täter im Anschluss etwas aus dem Fahrzeug mitnahmen. Aus einem unverschlossenen Fahrzeug hingegen sei ein Navigationsgerät entwendet worden. Der Polizist ist davon überzeugt, dass noch weitere Autos zum Ziel der Täter wurden. Es seien bereits weitere Anzeigen über die sogenannte Onlinewache der Polizei eingegangen, die allerdings noch nicht bearbeitet seien. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel entgegen, Telefon 06381 9190.