Ein Autofahrer hat in der Dorfstraße eine Grundstücksmauer beschädigt und sich nicht um den Schaden gekümmert. Zeugen hatten den Schaden am Mittwoch bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten stellten blaue Lackspuren an der Mauer fest. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung setzen, Telefon 06382 9110.