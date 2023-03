Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lohnt sich auch im hohen Alter noch der Austausch eines Gelenkes? „Auf jeden Fall, wenn es die Lebensqualität steigert“, sagte Harald Dinges, Chefarzt der Orthopädie am Westpfalz-Klinikum in Kusel, am Mittwoch bei der telefonischen Sprechstunde für RHEINPFALZ-Leser.

„Es gibt ein biologisches und ein chronologisches Alter“, meinte Dinges. Er habe eine 97-jährige Patientin vor Augen, die mit Kopf und Körper eine unheimliche Energie ausstrahle.