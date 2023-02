Reichen 38.023 Wohnungen für 69.949 Menschen? Ersteres ist der Bestand an Wohnungen, der im Kreis Kusel zum 31. Dezember 2021 gezählt wurde. Letzteres ist die Anzahl der Menschen, die zum gleichen Zeitpunkt dort ihren Wohnsitz hatten.

Beim Wohnungsbestand war das ein Plus gegenüber dem Vorjahr um 71 – also um 0,2 Prozent. Das ist ein neuer Rekord. Aus dem Wohnungsbedarfsmodell des Instituts der deutschen Wirtschaft lässt sich ableiten, dass der Wohnungsbestand im Kreis Kusel um 56 Wohnungen hätte wachsen müssen: Der Bedarf an zusätzlichen Wohnungen ist durch den Wohnungsbestand so gesehen mehr als gedeckt. Insgesamt gab es im Kreis Kusel zum Stichtag 27.508 Gebäude mit Wohnungen (Vorjahr: 27.439).

Mehr als 21.000 Einfamilienhäuser im Kreis

„Am häufigsten wünschen sich die Menschen eine Wohnfläche zwischen 100 und 150 Quadratmetern'', berichtet der Wohnungsfinanzierer Interhyp. Gute Lage, Balkon oder Garten, Arbeitsplatznähe und gute Infrastruktur stehen auf den weiteren Plätzen der Wunschlisten. Der größte Traum der Menschen ist und bleibt das eigene Haus für die Familie: 21.312 Einfamilienhäuser gibt es mittlerweile im Kreis Kusel. (Vorjahr: 21.246). Eigentums- oder Mietwohnungen finden sich in 1273 Mehrfamilienhäusern (Vorjahr: 1271). Als Mehrfamilienhäuser gelten alle Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen. Häuser mit zwei Wohnungen, bei denen oft der Vermieter mit im Haus wohnt, gibt es im Kreis Kusel 4915 (Vorjahr: 4914).

Große Wohnungen mit fünf Räumen (einschließlich Küche) und mehr waren im Kreis Kusel zuletzt inklusive der Einfamilienhäuser insgesamt 26.464 erfasst. Das sind rund 69,6 Prozent des Bestandes. 6194 Wohnungen (16,3 Prozent) verfügten über vier Räume, 3928 Wohnungen (10,3 Prozent) waren Dreizimmerwohnungen, 1173 (3,1 Prozent) hatten zwei Räume und 264 ein Zimmer (0,7 Prozent).