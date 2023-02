Ab Montag, 27. Februar, wird die L349 zwischen Thallichtenberg und Pfeffelbach gesperrt. Das teilt die DB Regio Bus Mitte mit, für die sich entsprechend Fahrplanänderungen ergeben – voraussichtlich für zwölf Monate. Umgeplant werden mussten die Linien 292 und 296, Baustellenfahrpläne seien unter www.vrn.de und www.dbregiobus-mitte.de abrufbar. Von den Änderungen betroffen sind auch Fahrten von Saarmobil (Linie 644), Infos gibt es auf www.saarfahrplan.de. Die DB Regio Bus Mitte weist außerdem darauf hin, dass es zu Verzögerungen auf den Linien 281 und 282 kommen wird und auf der Linie 294 Fahrten im 17-Uhr-Bereich teilweise ausfallen werden. Das Kundencenter hat die Telefonnummer 06381 6089440.

Die Landesstraße zwischen Pfeffelbach und Thallichtenberg wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern saniert. Richard Lutz, Leiter der Dienststelle des Landesbetriebs Mobilität in Kaiserslautern, sagte im Januar, die Straße werde vom Erdboden her komplett neu aufgebaut. Zudem solle der Böschungsbereich zum Pfeffelbach hin erneuert werden. Im Landesstraßenausbauprogramm sind für die Maßnahme in den Jahren 2023 und 2024 knapp 1,7 Millionen Euro vorgesehen.