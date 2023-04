Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der vom Durchgangsverkehr verursachte Lärm in Medard war in der jüngsten Ratssitzung erneut Thema. Das Gremium stellte den Antrag an die Verwaltung und den Landesbetrieb Mobilität, ein Lärmgutachten in Auftrag zu geben. Positive Nachrichten gab es mit Blick auf den Gemeindewald.

Aus dem prognostizierten Defizit ist ein Plus geworden. 1100 Euro Überschuss erwirtschaftete Medard 2020 mit seinem Gemeindewald, schilderte Ortsbürgermeister Albert Graf. Coronabedingt