Funde aus der Römerzeit im Umdrehen betrachten. Das wird möglich, wenn im historischen Glockenturm in Steinbach am Glan das kleinste Museum für römische Geschichte in Deutschland entsteht. Doch erst muss Geld fließen.

Das neue Römermuseum kann nur eingerichtet werden, wenn die Gemeinde Mittel über die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Westrich-Glantal aus dem Leader-Programm erhält.

Der historische