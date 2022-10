Damit die Kinder sicher Rädchen fahren können, erhält die evangelische Kita Regenbogen weiteres Gelände von der Gemeinde. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Zuvor hatten Kinder der Kita ein Schreiben an die Gemeinde verfasst und besuchten sogar die Sprechstunde des Ortsbürgermeisters. Ihr Anliegen: Die Straße im Kindergartenhof sei sehr eng, und sobald die Kita umgebaut wird, bliebe noch weniger Platz. Derzeit nutzen die Kita-Kinder den Parkplatz des Bürgerhauses in Schönenberg, was wegen des Verkehrs und der parkenden Autos nicht ungefährlich sei. Künftig steht den Kindern noch ein Stück des Geländes Schulstraße 6 zu. Das Haus wurde vor kurzem abgerissen. Die Gemeinde wird die Fläche entsprechend herrichten. Die genaue Größe sei noch festzulegen, sagte Ortsbürgermeister Thomas Wolf.