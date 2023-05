Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Kita „Glantalstrolche“ stehen weitere Arbeiten an. Um Brandschutzauflagen zu erfüllen, müssen zwei Baugerüsttreppen installiert und Wände im Gebäude herausgerissen werden. In Sachen Lüftungsanlagen distanziert sich die Gemeinde vom Vorschlag der Verwaltung.

Bereits durchgeführte Arbeiten an der Kita sorgten für Kritik. In der Einwohnerfragestunde monierten drei Bürgerinnen, dass der neue Stabmattenzaun mit Sichtschutz