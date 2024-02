Eltern, deren Kinder in der Kindertagesstätte St. Julian essen, müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Für eine Mahlzeit wird ein Betrag von 4,28 Euro fällig. Sie ist damit gemäß Vorlage zur Sitzung des Ortsgemeinderates noch günstiger als beispielsweise in den Kitas Hefersweiler und Kreimbach-Kaulbach, wo 5,13 Euro gezahlt werden müssen. Da die Ortsgemeinde St. Julian das Essen bezuschusst, mussten Eltern bislang zwei Euro zahlen – künftig werden drei Euro fällig. „Wir kochen in Bioqualität, und das schon lange bevor es vom Land gefordert wurde“, sagt Ortsbürgermeister Philipp Gruber. Zudem werde auf Regionalität gesetzt, und „die Qualität des Essens soll beibehalten werden“, schildert der Ortsbürgermeister.