Die Direktwahl eines neuen Ortsbürgermeisters in Konken, terminiert auf den 12. Juni, fällt aus. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung am Mittwoch mitteilte, hat sich bis zum Bewerbungsschluss am Montag kein Kandidat gemeldet.

Die Wahl ist notwendig geworden, nachdem Karl Knecht aus gesundheitlichen Gründen zum Ende des Monats März zurückgetreten war. Auch der Erste Beigeordnete, Lars Becker, legte sein Amt wenige Tage danach nieder. Als dessen Nachfolger wurde Christian Gießler gewählt. Nun bleibt abzuwarten, ob bei der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates ein neuer Bürgermeister aus dem Kreise des Gemeinderates gewählt werden kann. Ein Termin steht noch nicht fest.