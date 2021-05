Der Tierschutzverein im Landkreis Kusel macht gemeinsam mit dem Deutschen Tierschutzbund auf die Situation von Straßenkatzen aufmerksam. Beide wollen dafür sensibilisieren, freilaufende Katzen kastrieren zu lassen.

Die Zahl der Straßenkatzen in ganz Deutschland wird laut Tierschutzbund auf rund zwei Millionen geschätzt. Die Tierschützer wollen Wege aus dem Teufelskreis der unkontrollierten Vermehrung aufzeigen und auf die wichtige Arbeit der Tierschutzvereine und Tierheime im Kampf gegen das Katzenelend aufmerksam machen.

Unerwünschter Nachwuchs

Gerade jetzt im Frühjahr nehme der Tierschutzverein im Kreis Kusel regelmäßig viele Katzen auf, die als unerwünschter Nachwuchs zur Welt kamen oder ausgesetzt worden seien, berichtet die Vorsitzende des Vereins, Christine Fauß. Die Unterbringung und Versorgung der Jungkatzen stelle den Verein jedes Jahr vor große Herausforderungen, was die räumlichen und finanziellen Kapazitäten angeht. Erschwerend komme hinzu, dass Straßenkatzen selten in ein Zuhause vermittelt werden könnten, wenn sie in ihren ersten Lebenswochen keinen engeren Kontakt zu Menschen gehabt hätten.

„Die Situation ist problematisch“, sagt Christine Fauß. „Straßenkatzen sind häufig krank und unterernährt – zudem sehr scheu.“ An kontrollierten Futterstellen ließen sich die Tiere jedoch mit etwas Glück einfangen, damit der Tierarzt sie medizinisch versorgen und kastrieren könne, schildert Fauß. So lasse sich eine weitere unkontrollierte Vermehrung der Tiere eindämmen. Die Katzen würden zudem gekennzeichnet und beim Haustierregister Findefix registriert. Anschließend würden die Tiere meist wieder in ihrem angestammten Revier freigelassen und vor Ort weiter überwacht. Der zeitliche und finanzielle Aufwand für diese Aktionen sei enorm und ohne Spenden nicht zu schaffen, merkt Fauß an. Denn der Verein erhalte dafür keine kostendeckenden Zuschüsse vom Land oder der Kommune. Langfristig könne aber nur die flächendeckende Kastration zu sinkenden Populationen führen. Tierschützerin Fauß appelliert daher auch an alle Katzenbesitzer, ihre Freigängerkatzen, egal ob weibliche Katze oder Kater, kastrieren zu lassen.

Info

Zur Kampagne unter: www.tierheime-helfen.de/katzenschutz