Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TTC Brücken schlägt in der Ersten Pfalzliga auf, mit an der Platte steht für den Klub Kai Lothschütz. Der Sport bestimmt beim 20-Jährigen auch in anderen Bereichen sein Leben. Und diese Fokussierung trägt auch in der Pfalzliga Früchte.

Kai Lothschütz ist Spieler des Tischtennis-Pfalzligisten TTC Brücken, und auch beruflich ist er sportlich aktiv. Zumindest größtenteils. Seinem Erstwunsch, ein Lehramtsstudium