Nach einem Unfall auf der Kreisstraße 72 zwischen Meisenheim und Becherbach macht die Polizei beiden Fahrerinnen Vorwürfe. Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag bei einem Überholvorgang in einer Kurve. Laut der zuständigen Lauterecker Polizei hatten sich die beiden Autos in der Kurve berührt, als eine der Fahrerinnen gerade zum Überholen angesetzt hatte. „Es ist zu beachten, dass beim Überholen der seitliche Sicherheitsabstand vom Überholenden eingehalten werden muss, aber der Überholte muss sich beim Überholvorgang ans Rechtsfahrgebot halten“, formulieren die Beamten in einer Mitteilung. Personen wurden bei dem Unfall offenbar nicht verletzt.