Es sollte ein Picknick-Konzert im Oberhof der Burg Lichtenberg werden. Doch der Nieselregen durchkreuzt die Pläne. Und so muss das Abschlusskonzert des dreitägigen Workshops „Music makes the World go round“ in die Zehntscheune ausweichen.

Ein Kleinkind mäkelt am Sonntagmorgen etwas. Doch die Jungs scheint die Kleine nicht zu stören, als sie kurz nach elf Uhr pfeifend durch die Tischreihen des großen Saals der Zehntscheune