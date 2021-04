Rund 16.000 Euro investiert die Gemeinde Rathsweiler in den Breitbandausbau. Etwa 5000 Euro sind für Neuerungen am Spielplatz notwendig. Dies geht aus dem Haushaltsplan hervor, den der Gemeinderat am Donnerstag beschloss.

Wie Ortsbürgermeister Siegmund Steiner im Nachgang der Sitzung berichtete, beläuft sich das Haushaltsminus auf rund 36.000 Euro im aktuellen Jahr. Im kommenden Jahr würden 56.000 Euro Miese erwartet. „Dennoch stehen wir vergleichsweise noch ganz gut da“, sagte Steiner mit Blick auf das positive Eigenkapital.

Verluste werden allerdings auch im Wald geschrieben. Nach Erläuterungen von Revierförster Frank Hesch beträgt das Defizit im 70 Hektar großen Wald gut 2100 Euro. Steiner berichtete, dass rund 60 Festmeter Holz geerntet werden sollen. Der Nachhaltigkeitszertifizierung des Gemeindewaldes stimmten die Dorfvertreter zu.

Eine Sitzbank zum Preis von rund 600 Euro hat die Volksbank Lauterecken der Gemeinde gespendet. Aus weiteren Spenden in Höhe von 2600 Euro soll auf dem Spielplatz auch die Rutschbahn gebaut werden, informierte Steiner.