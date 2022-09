Für Offenheit wirbt die Interkulturelle Woche, die ab 25. September bundesweit läuft. Unter dem Titel „Offen geht“ wird auch im Kreis Kusel ein umfangreiches Programm geboten.

Los geht es am Samstag, 24. September, mit einem „Come together“ im Atelier von Caro Parsons in Kusel. Unter dem Motto „Music makes the World go round“ laden das Musikantenlanddorf Glan-Münchweiler und der Kreischorverband am 25., 27., 29. September und 1. Oktober jeweils von 18 bis 19 Uhr zum offenen Singen in den Ortskern ein. Ergebnisse der Workshops mit Angelika Rübel, Matthias Stoffel und Bernhard Vanecek sollen am 2. Oktober ab 13 Uhr auf der Bühne in Kusel präsentiert werden.

Das Mehrgenerationenhaus Kusel lädt für 26., 27., 28. und 29. September von 12 bis 3.30 Uhr zum Buffet ein. Angeboten werden Gerichte aus der afrikanischen, karibischen, orientalischen und ungarischen Küche.

Autorin Asumang kommt in die Stadtkirche

Für Dienstag, 27. September, 17 -20 Uhr, ist eine Malaktion im Atelier Caro in Kusel geplant. „Wie stoppe ich Rassismus?“, fragt Autorin Mo Asumang am Mittwoch, 28. September, 18.30 Uhr, bei einer Veranstaltung der Fachstelle Demokratie leben und der Kontaktstelle Holler in der evangelischen Stadtkirche Kusel.

Eine Stadtsafari durch Kusel für Kinder von zehn bis 14 Jahren startet am Donnerstag, 29. September, 14 bis 17 Uhr, am Horst-Eckel-Haus. „Kicken für Kids“ heißt es am Freitag, 30. September, von 16 bis 18 Uhr auf dem Sportgelände des SV Haschbach. Eingeladen sind Kinder aller Nationen und Kulturen ab vier mit Familien.

Offene Bühne zum Abschluss

Die Wunderwelt der Sprache und wie interkulturelle Verständigung funktioniert, ist Thema bei der Migrationsberatung am 1. Oktober, 18 Uhr, im Haus des Roten Kreuzes in Kusel.

Den Abschluss markiert eine „Offene Bühne“ am Sonntag, 2. Oktober, 15 bis 18 Uhr, am Mehrgenerationenhaus. Dort ist (fast) alles erlaubt, singen, spielen, lesen, erzählen, so die Veranstalter. Zu den meisten Terminen sind Anmeldungen notwendig. Infos unter www.interkulturellewoche.de/2022/kusel.