In Rutsweiler/Lauter ist ein Dorferneuerungsprogramm geplant. Dieses lebe aber vom Mitmachen, schreibt die Ortsgemeinde in einer Einladung an die Bürger. Wer mehr über die Maßnahmen zur Dorferneuerung erfahren und mitdiskutieren möchte, solle am Mittwoch, 15. September, ab 19.30 Uhr ins Gemeindehaus kommen. Dort veranstaltet die Ortsgemeinde mit Dorfplanerin Nathalie Franzen einen Infoabend. Die Ergebnisse der abgeschlossenen Dorfmoderation werden vorgestellt und das weitere Vorgehen wird erläutert: Dabei geht es um die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes, private Fördermöglichkeiten und die Bauberatung für private Interessenten. Anmeldung bei Ortsbürgermeister Dirk Landfried unter dlandfried@t-online.de.