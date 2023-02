Am Freitagabend verlor ein 55-jähriger Fahrer auf der B420 bei Medard die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Baum. Wie die Polizei mitteilt, passierte das in einer Rechtskurve, er kam links von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit dem Baum wurde er durch den Aufprall in einen Metallzaun geschleudert. Der Fahrer habe sich selbst aus dem Auto befreien können und sei nicht verletzt worden, doch sei er sicherheitshalber zur Kontrolle ins Krankenhause gebracht worden.