Der Bau eines Carports am Raiffeisen-Gebäude in Niederalben soll in diesem Jahr starten. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Michael Rihlmann ist eine Bauvoranfrage nach längerem Warten positiv beschieden worden. Der Bauantrag könne jetzt gestellt werden, informierte er im Gemeinderat. Der Anbau als Unterstand für den Gemeinde-Traktor werde mit 2000 Euro durch den Energieversorger OIE unterstützt, teilte Rihlmann mit.

Das Projekt am Bauhof war auch in der Einwohnerfragestunde Thema – allerdings nichtöffentlich. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ sagte der Ortsbürgermeister, dass ein Bürger wissen wollte, wie weit das Bauvorhaben sei. Die Antwort, wonach es bald losgehe, war schriftlich erfolgt. In den vergangenen Monaten hatte es von Bürgern Bedenken gegeben, der neue Carport könne womöglich den Durchgang zu privaten Gärten einschränken. Rihlmann betonte im Gemeinderat erneut, dass der Weg frei bleibe. Bedenken einer Einwohnerin, Kinder könnten sich an offen gelagerten Geräten verletzen, wies der Gemeinderat zurück.