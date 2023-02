Endlich! Nach einer schier endlosen Winterpause rollt der Ball wieder auf den Sportplätzen der Region. Okay, die Bezirksliga Westpfalz hat noch zwei weitere Wochenenden spielfrei, ehe es auch dort wieder zurück auf die Plätze geht. Aber dennoch war hier und da auch am vergangenen Wochenende schon so einiges geboten. Natürlich mit Folgen für die verschiedenen Tabellen.

In der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern beispielsweise hat der TuS Schönenberg sein Derby, das gleichzeitig auch das Verfolgerduell Dritter gegen Zweiter war, beim VfB Waldmohr nach Rückstand letztlich mit 3:1 für sich entscheiden können. Der TuS bleibt damit auf Platz zwei, zwei Zähler hinter der TSG Wolfstein-Roßbach, die ihre Aufgabe gegen den FV Kusel mit 4:0 erledigte. Der Blick auf die Tabelle sagt dann allerdings, dass der Kampf um die Meisterschaft seit dem späten Sonntagnachmittag dann doch wohl nur noch ein Zweikampf ist. 42 und 40 Punkte nennen TSG und TuS ihr Eigen, der VfB Waldmohr als nächster Verfolger liegt bereits zehn Punkte hinter Rang zwei. Schwer vorstellbar, dass dem Spitzenduo da noch einmal jemand ernsthaft das Leben schwer machen kann, so konstant wie beide punkten. Auch wenn noch zwölf Spiele zu absolvieren sind und im Fußball bekanntermaßen bis zuletzt immer noch viel passieren kann …

Dafür ist es wenigstens im Abstiegskampf der A-Klasse spannend, liegen doch zwischen den Mannschaften auf den Plätzen 15 (SG Bechhofen/Lambsborn, neun Punkte) und zehn (FV Kindsbach, 15) gerade einmal sechs Punkte. Dazwischen rangieren der VfB Reichenbach II, SV Nanz-Dietschweiler II, SG Breitenbach/Dunzweiler und die SG Theisbergstegen-Etschberg.

Bajram Deli – der Mann des Spiels

Der TuS Glan-Münchweiler gehört in der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord ja bekanntermaßen zu den Mannschaften, die über ihr Abschneiden in dieser Saison insgesamt eher enttäuscht sein dürften. Im Duell gegen die SG Altenglan/Rammelsbach am Sonntag sorgte das Team dann aber für absolute Positivschlagzeilen. Nicht wegen des 5:0-Heimerfolges, der so ganz und gar keine Überraschung darstellt. Aber mit Bajram Deli hatte der TuS einen Spieler in seinen Reihen, dem vor allem in der ersten Halbzeit so ziemlich alles zu gelingen schien. Mit einem Viererpack in gerade einmal 28 Minuten – Deli traf in den Spielminuten acht, 21, 26 und 36 – legte er den Grundstein für den Sieg. Kann man mal so machen und kommt gewiss nicht zu häufig vor.

In der B-Klasse Süd hätte der geneigte Fußballfan am Sonntag kaum Sprit verfahren müssen, um gleich drei Mannschaften innerhalb weniger Kilometer jeweils siegen zu sehen. Fährt man sie nacheinander ab, trennen die Sportstätten des SV Kübelberg (derzeit das Schulzentrum), der mit 2:0 gegen die SGV Elschbach erfolgreich war, die SG Krottelbach/Ohmbach, in Ohmbach mit einem 3:1-Heimerfolg über die SG Oberarnbach II sowie den SV Brücken, der bekanntermaßen den SV Miesau auf heimischem Geläuf mit 2:1 schlug, keine zehn Kilometer. Ein guter Tag für die Teams aus dem Kreis Kusel.