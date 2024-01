Die Integrierte Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr bietet mehrere Möglichkeiten an, einen Termin für die Anmeldung zur fünften Klasse zu erhalten. Ab Freitag, 26. Januar, können Kinder, die derzeit das vierte Schuljahr besuchen, für die fünfte Klasse angemeldet werden. Hierfür haben Eltern mehrere Möglichkeiten, wie die Schule mitteilte. Es kann online über den Link www.terminland.de/igs-skw/ ein Termin gebucht werden. Das sei auch mit dem Smartpohne möglich – selbst für die Anmeldung zweier Geschwisterkinder (beide Vornamen angeben). Weiterhin können Termine über das Sekretariat in Schönenberg-Kübelberg von 9 bis 12.30 Uhr vereinbart werden, Telefon 06373 811010. Außerdem können Eltern auch ohne Termin zu einem der Anmeldetage kommen, dann aber etwas Zeit einplanen. Die Termine sind am 26. Januar, 14 bis 16 Uhr, am 27. Januar, 9 bis 14 Uhr, jeweils am Standort Waldmohr; am 29. Januar, 9 bis 15 Uhr, und am 30. Januar, von 9 bis 13 Uhr jeweils am Standort Schönenberg-Kübelberg. Die Anmeldeformulare sind im Internet auf der Seite https://www.igs-skw.de/downloads/service.html abrufbar. Zur Anmeldung mitzubringen sind das Halbjahreszeugnis der vierten Klasse und eine Kopie davon, das Empfehlungs- und Anmeldungsschreiben der Grundschule, der Nachweis der Masernschutzimpfung und ein Kugelschreiber.