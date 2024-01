Zum Rückrundenstart ist den Handballern der HSG Schwarzerden-Kusel in der A-Liga Ost auswärts ein überzeugender 33:24-Sieg (Halbzeit 15:11) bei der HSG Werschweiler-St. Wendel gelungen. Dabei konnte sich Schwarzerden-Kusel das gesamte Spiel hinweg auf das Umschaltspiel verlassen und erzielte viele Tore durch schnelle Tempogegenstöße.

Schwarzerden-Kusel fand gut in das Spiel. Nach fünf gespielten Minuten stand es 4:1 für die Gästemannschaft. Allerdings gelang dann Schwarzerden-Kusel in den folgenden sechs Minuten kein einziger Treffer mehr – so egalisierte der Gegner zum 4:4 (11. Minute). Bis zur 18. Minute blieb das Spiel beim Stand von 8:7 ausgeglichen. Anschließend konnte sich die HSG Schwarzerden-Kusel mit einem 6:0-Lauf auf 14:7 absetzen (26.). Zur Halbzeitpause verkürzte Werschweiler-St. Wendel dann wiederum bis auf vier Tore zum 15:11.

Probleme mit Hallentechnik

In Halbzeit zwei hielt die HSG Schwarzerden-Kusel das Tempo weiterhin sehr hoch und konnte so die Führung schnell auf sieben Tore ausbauen (21:14, 39.). Durch wiederholte Probleme mit der Hallentechnik im Sportzentrum St. Wendel wurde das Spiel oft für längere Zeit unfreiwillig unterbrochen.

Diese zusätzlichen Auszeiten nutzten die Gäste, um sich wieder zu regenerieren. Auch im Anschluss folgten so vermehrt Tore durch schnelle Angriffe, die 24:17-Führung zur Mitte der zweiten Halbzeit baute Schwarzerden-Kusel bis zum Ende des Spiels sogar noch auf 33:24 aus. Igor Wolny war mit elf Treffern bester HSG-Werfer, Julian Kusch traf achtmal.

Wie bereits in der Vorwoche gegen die HG Itzenplitz 2 überzeugte die HSG Schwarzerden-Kusel auch in diesem Spiel. Dieses Mal konnte das Team seine Leistung aber auch mit einem Sieg krönen und rückt mit jetzt 6:14 Punkten auf den drittletzten Platz der A-Liga Ost vor.

SO SPIELTEN SIE

HSG Schwarzerden-Kusel: Kimi Müller (1), Marcus Müller – Helling, Rohe (3), Wolny (11/1), Jung, Kusch (8), Zimmer (1), Hirsch (5/1), Hofrichter (4). rhp