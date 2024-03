Den Handballerinnen der HSG Schwarzerden-Kusel ist im zweiten Spiel gegen den ASC Quierschied 2 ein überzeugender 25:17 (14:7)-Heimsieg gelungen. Nach anfänglichem Kopf-an-Kopf-Rennen ließ das Heimteam den Gästen in Hälfte zwei keine Chance und behielt die Punkte.

Nach der bitteren Niederlage (21:23) in Quierschied im Nachholspiel am Mittwoch zuvor wollte das HSG-Frauenteam im Heimspiel am Sonntag in Freisen wieder gegen denselben Gegner unbedingt die beiden Punkte behalten. Wieder mit Trainer Hans-Peter Eckert auf der Bank gestaltete sich die erste Hälfte ähnlich wie im Hinspiel. Keine Mannschaft konnte sich absetzen. In der 18. Minute erzielte Denise Freytag das Tor zum 8:6, Lorena Volle erhöhte mit einem verdeckten Wurf aus der Mitte auf 9:6. Und der versenkte Strafwurf von Miriam Busch zum 10:6 (21.) bescherte den Gastgeberinnen einen Vier-Tore-Vorsprung. In der Abwehr wurde weiterhin intensiv gearbeitet, die Absprachen stimmten, und selbst wenn es ein Ball der Gäste durch die Abwehr schaffte, war die Torfrau Melanie Becker zur Stelle und parierte den Wurf. Mit einer komfortablen 14:7-Führung ging es in die Kabine.

Einen Gang runtergeschaltet

Den Beginn der zweiten Halbzeit verschlief die HSG. Der ASC verkürzte in der 38. Minute auf 11:15. Quierschied kam auf drei Tore heran (16:13, 44.). Danach ging es jedoch wieder aufwärts. Und nach ein paar Kontern und gelungenen Aktionen von linksaußen erhöhten die Gastgeberinnen mit einer Viererserie auf 20:13 (50.). Fünf Minuten vor Schluss zeigte die Anzeigetafel 24:14. Das war anscheinend das Zeichen für das Heimteam, einen Gang runterzuschalten. Denn die technischen Fehler im Angriff und die inkonsequente Abwehr bescherten den Gästen noch drei Tore. Die Partie endete mit 25:17. Mehr als deutlich für die HSG und mit der Befriedigung, dass die Revanche gegen Quierschied gelungen war.

Durch den Sieg verbessert sich das Team auf Platz sechs der Tabelle der Bezirksliga Saar. Am Samstag, 6. April, tritt die HSG beim Tabellenzweiten HSG Marpingen-Alsweiler 3 an (Anwurf 18 Uhr in der Sporthalle Marpingen).