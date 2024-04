Im letzten Saisonspiel trafen die Frauen der HSG Schwarzerden-Kusel auf den Tabellendritten, den HSV Merzig-Hilbringen II. Nach schwacher Anfangsviertelstunde drehte die HSG das Spiel und siegte am Ende knapp aber verdient mit 22:21 (9:10).

Die HSG-Sieben hatte sich einen positiven Saisonausklang zum Ziel gesetzt. Danach sah es aber lange Zeit nicht aus. Nach der ersten Viertelstunde standen gerade mal zwei Tore auf dem Konto, bei den Gästen aber schon sieben Treffer. Zu viele Ballverluste, vergebene Torchancen und technische Fehler waren die Gründe für den Rückstand.

Merzig dagegen spielte sicher im Angriff mit konsequenter Chancenverwertung. In der Auszeit stellte Trainer Hans-Peter Eckert sein Team neu ein. Das kam danach besser ins Spiel, über ein 5:8 schaffte die HSG den 9:9-Ausgleich kurz vor der Pause. Quasi mit dem Halbzeitpfiff fing man sich aber wieder einen Gegentreffer zum 9:10-Zwischenstand ein.

Respektabler sechster Tabellenplatz

In Hälfte zwei lief die Heimmannschaft zunächst weiter einem Rückstand von ein bis zwei Toren hinterher. Sie zeigte sich jedoch in Angriff und Abwehr deutlich verbessert, wenn auch noch nicht alles optimal lief. Dafür stimmte der kämpferische Einsatz. In der 46. Minute fiel erstmals wieder der Ausgleich – 15:15. Danach legten die Gastgeberinnen jeweils ein Tor vor, postwendend glichen die Gäste aus. So ging es bis zum 19:19 (53.).

Schnelle, gut ausgespielte Angriffe und ein Siebenmeter brachten das scheinbar vorentscheidende 22:19. Dann fielen aber noch zwei Tore für die Gäste, es wurde eng. Letzte Minute: Siebenmeter für die HSG – vergeben. Merzig nochmal im Angriff, aber die heimische Abwehr unterband alle Würfe aufs Tor. Der Freiwurf für Merzig nach Ablauf der Spielzeit blieb im Abwehrblock der Heimsieben hängen. Am Ende stand ein knapper, verdienter 22:21-Heimsieg dank einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei.

Die Frauen der HSG Schwarzerden-Kusel schließen die Saison mit 12:16 Punkten auf Tabellenplatz sechs der Bezirksliga Saar ab. Ein respektables Ergebnis im ersten Jahr nach dem Aufstieg in die höhere Klasse.